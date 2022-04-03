مسلسل وجوه الحلقة 3 .. ابنة حنان مطاوع مازالت على قيد الحياة

شهد مسلسل وجوه الحلقة 3 تطورات جديدة في الأحداث، حيث تكتشف سلمى "حنان مطاوع" أن ابنتها مازالت علي قيد الحياة ولم تتعرض لأي مكروه، بعدما ذهبت لاستخراج شهادة وفاة لها، ولكن موظف السجل المدنى يبلغها بأن ليس لها شهادة وفاة وهو ما يعنى أنها مازالت على قيد الحياة.

وانتقلت بنا الأحداث فلاش باك حول تعرض زوج حنان مطاوع والذى يقوم بدوره عابد عناني إلى حادث حيث يتهجم عليه عدد من البلطجية لخطف سيارته.

تنافس الفنانة حنان مطاوع فى رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” والذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه”

يتضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهم عنوان و قصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما، ومن المقرر أن يعرض فى رمضان، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه على 3 حكايات مختلفة ليكون إجمالى عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة بسبب اقتراب موعد شهر رمضان فتم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان «حرب نفسية» بطولة الفنان أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتقدم حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة نفسية و تعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى “وش تالت” كل من حنان مطاوع و محمود عبد المغني و عابد عناني و هالة فاخر و نورهان و تامر فرج و دنيا المصري و رانيا الملاح و حسن عيد و من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، بينما يشارك فى الحكاية الثانية “ميتا فيرس” والتى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان كل من حنان مطاوع وأحمد وفيق وعابد العناني، إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.

برومو مسلسل “وجوه”

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “وجوه” البرومو التشويقى للعمل والذى تظهر فيه بشخصيتين الأولى فتاة تخرج من السجن والثانية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية.

قنوات عرض مسلسل “وجوه”

يعرض مسلسل وجوه الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع في رمضان المقبل على قناة صدى البلد، في مواعيد سيعلن عنها قريبا كما تعرض قناة النهار العمل.