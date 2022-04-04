عمرو أديب: المداح 2 عامل دوشة جامدة.. وحمادة هلال: وكنت متردد أعمل جزء تاني.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، أن هناك مسلسل يعرض علي قناه " أم بي سي مصر " عامل دوشة جامدة والناس خافت، مؤكدا أن مسلسل المداح 2 أمس كان ترند رقم 1.

ومن جانبه أضاف الفنان حمادة هلال، أن مسلسل المداح 2 عامل شغل جامد كما أن الجزيء الثاني من المسلسل تعمق أكثر في أعمال السحر قائلا" "أنا كنت متردد جدا اعمل جزئ تأني " .

واوضح حمادة هلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر 2" ، إن مسلسل المداح الجزيء الأول كان مفاجأة إلي وللجمهور ، مؤكدا أن هناك الكثير من الناس دائما يفكرون في السحر وهذا ما دفعني إلي عمل جزئ ثاني من المسلسل لأنه تناول أشياء كثيرة مختلفة عن الجزيء الأول وهذا واضح من أول حلقة في الجزيء الثاني .

وتابع : أن صابر المداح في الجزء2 كان يستطيع أن يعرف ما يخفيه الأشخاص ، لافتا إلى أن هناك كتب لهذه لأعمال السحر صفراء وهناك كتب لقطاع الطريق وهدف المسلسل هو ابتعاد الناس عن هذه الأعمال وليس لديهم منقذ إلا الله.

واستكمل: أنا مش بركز في السحر بس هناك ناس حصل لهم سحر ومشاكل بسببه وما هو اصعب من السحر الحسد والاثنين مذكورين في القران لافتا إلي أن وزير الأوقاف ساعدنا في فتح أماكن للتصوير.