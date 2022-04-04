مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 4 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة كريستال بالاس ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي، بجانب مواجهة الفيحاء ضد الاتحاد فى نصف نهائى كأس خادم الحرمين.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

الفيحاء X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X آرسنال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسييداد X إسبانيول – الساعة 9 مساء beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا X جنوى – الساعة 6:30 مساء

ميلان X بولونيا – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 7:30 مساء

إسطنبول باشاك شهير X يني ملطية سبور – الساعة 7:30 مساء