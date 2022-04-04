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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للحفاظ على العينين في العمل

صدى البلد

يعمل معظمنا من المنزل، وزاد الوقت الذي نقضيه على الشاشات الرقمية، ونقضي اليوم بأكمله تقريبًا في التحديق في الكمبيوتر المحمول أو شاشة الكمبيوتر، والوضع مشابه للبالغين والأطفال الذين لا يعملون لكنهم يشاهدون التلفزيون أو يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. 

بسبب زيادة وقت الشاشة الرقمية، تتعرض عيناك لإجهاد أكثر من المعتاد. 

هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها للحفاظ على عينيك  .
ضع الكمبيوتر المحمول  الكمبيوتر على مسافة مناسبة حيث 
يستخدم العديد من الأشخاص أجهزتهم الرقمية من خلال رفعها أمام أعينهم. غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في العين ، خاصةً عندما يقترن ذلك بساعات طويلة في مكان العمل. من الأفضل دائمًا إبقاء الكمبيوتر المحمول بعيدًا عن متناول اليد. أي يجب أن تكون الشاشة على مسافة مناسبة من عينيك. 

يجب أن تكون شاشتك على بُعد مسافة ذراع (25 بوصة) على الأقل وأن تكون أقل قليلاً من مستوى العين. هذا يقلل من إجهاد العين ويقلل من شدة الضوء.

 

 

ضبط موضع شاشتك وسطوعها إن وضع شاشتك أكثر أهمية مما تدرك. 

في الواقع ، لها تأثير كبير على شعور عينيك بعد يوم طويل في العمل. اضبط موضع الشاشة وسطوعها بحيث يمكنك العمل على نظامك دون إجهاد أو تركيز شديد. إذا كانت عيناك ضعيفة جدًا ، يجب عليك مراجعة الطبيب.


حاول العمل في الضوء الطبيعي بدلاً من استخدام مصابيح LED، عندما يدخل ضوء الشمس غرفتك من خلال الأبواب والنوافذ، فإنه يريح عينيك.


من أهم الأشياء التي يجب تذكرها عند العمل من المنزل أخذ فترات راحة منتظمة، هذه نصيحة فعالة يتجاهلها كثير من الناس لأنهم يركزون باستمرار على عملهم. ومع ذلك ، يوصى بإبعاد نظراتك عن الشاشة لمدة 5 دقائق على الأقل كل ساعة. كما أنه يحسن تركيزك وإنتاجيتك. هذا وضع يربح فيه الجميع! لذا تذكر أن تأخذ فترات راحة.
ممارسة تمارين العين 
 

 

خذ بعض الوقت كل 24 ساعة للقيام ببعض تمارين العين بانتظام. تتطلب عيناك ، مثل أي عضلة أخرى ، تمرينًا منتظمًا للبقاء قوية وصحية. قاعدة 20-20-20 هي أحد هذه التمارين البسيطة التي يمكنك القيام بها أثناء العمل من المنزل. بعد كل 20 دقيقة ، انظر بعيدًا عن شاشتك لمدة 20 ثانية وركز على أي شيء على بعد 20 قدمًا.

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