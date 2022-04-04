امتحان إلكتروني للطلاب المصريين في الخارج بـ6 دول.. أبرز أخبار اليوم

يشهد اليوم عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين بالخارج بالصف الثالث الإعدادي، في لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، السودان، المغرب، والسعودية، بقنصلية جدة والمدينة ونجران.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "عقد امتحان تجريبي إلكتروني لأبنائنا في الخارج بـ6 دول .. وأهم أخبار اليوم".

وتستضيف الكاتدرائية المرقصية الأرثوذكسية، أجواء فعالية ضمن فعاليات برنامج النهضة الروحية، بمناسبة فترة الصوم الكبير، بمقرها في منطقة محطة الرمل في محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ولعشاق كرة القدم، موعد مع مباراتين في إطار الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي، ففي تماما الساعة السادسة والنصف تماما، سيلتقي هيلاس فيرونا مع جنوه، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع سيلتقي إي سي ميلان مع بولونيا. أما الدوري الإنجليزي، فإنه سيشهد ختام مباريات الجولة الـ31 من عمر المسابقة بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس في تماما الساعة التاسعة مساءً.