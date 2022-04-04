بعد قتلى بوتشا.. رئيس وزراء أسبانيا يحذر من جرائم "إبادة" في أوكرانيا

حذر رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، من أن هناك احتمالية ارتكاب جرائم "إبادة" في أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وجاء تحذير سانشيز في أعقاب اعلان السلطات الأوكرانية، أمس الأحد، أنها تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا بعد العثور على مئات الجثث، بعضها طعن بالرصاص من مسافة قريبة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، القادة الروس بارتكاب عمليات "تعذيب" و"قتل"، بعد اكتشاف مقابر جماعية في بوتشا بمنطقة كييف والعثور على مئات الجثث العائدة لمدنيين.

ونفت موسكو قتل مدنيين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صور الجثث في شوارع المدينة هي "إنتاج جديد لنظام كييف من أجل وسائل الإعلام الغربية".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن صور قتلى المدنيين في بوتشا الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد: "من هم سادة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة والناتو".

واضافت زاخاروفا أن الغضب الغربي الفوري على صور المدنيين القتلى يشير إلى أن القصة جزء من خطة لتشويه سمعة روسيا.

ودعت موسكو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، للبحث في الاتهامات حول ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.

وكتب نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي على تويتر: "في ضوء الاستفزازات البغيضة من جانب المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين 4 أبريل".