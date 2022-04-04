مستشار ريد بل: الوزن الزائد لسيارة فورمولا 1 يبعدنا عن الصدارة

أعرب "هيلموت ماركو" مستشار رياضة السيارات في فريق ريد بُل عن قلقه حيال القدرة التنافسية للفريق في الموسم الحالي للفورمولا واحد بسبب الوزن الثقيل نسبيا للسيارة بعد التحديثات الجديدة لتلائم لوائح فيا الجديدة.

وفقا لموقع "موتور سبورت" المتخصص في رياضة المحركات الآلية، التغييرات الجذرية في قوانين فورمولا واحد لموسم 2022 كانت لتسهيل عملية التجاوز بين السيارات وزيادة القدرة التنافسية بين الفرق إلى زيادة في وزن السيارات، أنشأ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لجنة من كبار المهندسين مهمتها إصلاح الثغرات في اللوائح الفنية للمواسم القادمة، وسيؤدي ترميم الثغرات القانونية، من الناحية النظرية، إلى منع فريق واحد من امتلاك سيارة مهيمنة على الحلبة، مما يسمح بمنافسة أعلى وهو الهدف الرئيسي للوائح.

أسفرت القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022 زيادة في وزن السيارات من 752 كيلو جرام إلى 795 كيلو جرام، وذلك بسبب الإطارات الـ 18 بوصة الجديدة.

تحاول "ريد بل" أن تبلغ أخف وزن في سيارتها خاصة وأنه من المعروف أن سيارتا مرسيدس و ريد بل هما الأكثر وزنًا بين السيارات العشر المتنافسة، لكن سقف النفقات وفقا للوائح الجديدة الذي لا يجب أن يزيد عن 140 مليون دولار كحد أقصى يحجم من قدرة الفريق على تطوير سيارته.

أوضح "ماركو": " تقليل وزن السيارة أمر صعب في ظل سقف النفقات الحالي إذ يجب عليك التدقيق أن تحسب بدقة في ما ماذا ننفق، موضوع تقليل الوزن وزيادة الموثوقية، هذه أهم العناصر بالنسبة لنا، بالتأكيد لا يمكننا البقاء في الصدارة لهذا الموسم إذا كان وزن سيارتك زائدًا".