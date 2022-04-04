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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بحضور رئيس الدولة.. نيسان تفتتح مصنعا جديدا لتجميع السيارات في غانا

صدى البلد

افتتح، مايك ويتفيلد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، بحضور  رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، رسمياً مصنع نيسان الجديد لتجميع السيارات نيسان نافارا، الذي يقع في منطقة "تيما" بالقرب من العاصمة أكرا. 


يأتي افتتاح هذا المصنع تتويجًا للمسيرة التي بدأتها نيسان منذ عام 2018 عندما أصبحت الشركة الأولى في غانا التي توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الغانية للتعاون من أجل تأسيس سياسة تطوير السيارات في غانا.


ومع صدور السياسة وتحولها لقانون، اختارت نيسان شركة " Japan Motors چابان موتورز"، وهي واحدة من شركتين تعملان على توزيع منتجات نيسان في غانا لفترة طويلة لتجميع سيارات نيسان في 2020، ومن ثم بدأ العمل على إنشاء المصنع الذي يقع على مساحة أكثر من 5000 متر مربع، وبعد 17 شهر تم الافتتاح الرسمي لتجميع سيارات نيسان ناڤارا وبدأت خطوط الإنتاج في العمل. 


وأعرب  مايك ويتفيلد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، عن سعادته الكبيرة بالافتتاح الهام للمصنع الذي يعمل على تجميع السيارات وفقا لأحدث المعايير العالمية حول العالم وقال "منذ أقل من 8 أشهر، تخطى مصنع نيسان في روسلين بجنوب إفريقيا أخر الاختبارات للحصول على الضوء الأخضر للبدء في تصنيع السيارة نيسان ناڤارا الجديدة كلياً، وفي نفس الوقت، تخرجت دفعة من كوادر المصنع بعد حصولها على أعلى مستوي من التدريبات المكثفة لتجميع تلك السيارات بأعلى معدلات الكفاءة.".


وأضاف ويتفيلد،" : منذ شهر نجح المصنع الجديد في غانا في اجتياز الاختبار الذي تخطاه مصنعنا في روسلين، مما يؤكد أن معيار نيسان هو معيار واحد في كل الدول والأسواق التي نعمل بها.  ويسعدني إخباركم اليوم أن هذا المصنع هو الأحدث على الإطلاق في منطقة غرب إفريقيا كلها."

وأشار ويتفيلد، إلى أن هذا المصنع هو خير دليل على النجاح الكبير الذي يحققه التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو نتاج لتعاون الحكومة الغانية مع شركتي " Japan  Motorsچابان موتورز ونيسان إفريقيا."


وتابع ويتفيلد،" يدل هذا المصنع الكبير على التزام شركة " Japan Motors چابان موتورز" باستثمار 9 ملايين دولار، وأن النجاح في افتتاح المصنع اليوم لم يأت دون الدعم الذي قدمته الحكومة الغانية لقطاع صناعة السيارات في غانا من خلال سياسة تطوير السيارات والتي تم توقيعها والتصديق عليها في وقت قياسي، وتعتبر غانا اليوم مثالاً يحتذى به بالنسبة لصناعة السيارات في القارة الإفريقية، وهي مثال كذلك على ما يمكن إنجازه في حالة وجود إرادة ورؤية لتحقيق الأهداف المنشودة".
وقال سالم كالموني، العضو المنتدب لشركة چابان موتورز، التي أسسها جده منذ مئة عام، " أن الاستثمار الذي يبلغ 9 ملايين دولار هو أفضل دليل على التزام العائلة بالعمل في غانا وبالتعاون مع الحكومة الغانية، وخلق الكثير من فرص العمل والاسهام في النمو والتقدم في غانا".


وأضاف كالموني أنه كما قال وزير التجارة والصناعة في غانا،  آلان جون كيريماتين لقد بذلنا كل المجهودات المطلوبة لتحقيق هذا النجاح اليوم.


وتمني كالموني أن تقوم الحكومة الغانية بتطبيق كافة بنود سياسة تطوير السيارات في غانا بعد اعتبار تجميع السيارات وإنتاج مكونات تصنيع السيارات أحد أهم النقاط الاستراتيجية لسياسة تطوير السيارات في غانا التي تحتوي على 10 نقاط هامة.

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