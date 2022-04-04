تدريبات الزمالك.. جلسة خاصة بين زيزو وفيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة ومطولة مع أحمد سيد "زيزو" صانع العاب الأبيض على هامش تدريب اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

شهدت الجلسة حضور أسامة نبية المدرب العام وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المساعدين بجانب حسني خطاب مترجم الفريق.

وحرص المدير الفني على شرح عدد من النقاط الفنية لزيزو المطلوبة منه خلال مباراة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز بمسابقة الدوري، وأكد فيريرا لزيزو على ثقته الكاملة في قدراته ليكون أحد عوامل الحسم في المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها بعد غد الأربعاء على ملعب ستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.