عودة بعد غياب 7 سنوات عن غناء تترات المسلسلات.. مسيرة علي الحجار الفنية

صاحب الحنجرة المميزة، الذي طالما يمتع جمهوره، بنبرة صوت مميزة، وإحساس عالي في تقديم أغانيه، المطرب الكبير علي الحجار، الذي مازال يحتفظ بمكانة خاصة لدى الجماهير على الرغم من التغير الذي حدث على الساحة الفنية.

بدأ المطرب علي الحجار مسيرته الفنية في أواخر عام 1975م، ليتبرع على عرش الغناء والطرب، حتى وقتنا الحالي، فعلى الرغم من التغيرات في الحس الفني، والغناء، إلا انه مازال يحتفظ لنفسه بمكانة خاصة في قلوب متابعيه، وطابعه المميز في الغناء.

اكتشاف علي الحجار

في حلقة من حلقات برنامج الموسيقى العربية الذي قدمته رتيبه الحفني، كان علي الحجار يُغني مع غيره من عشرات الشباب، وكان في ذلك الوقت الموسيقار بليغ حمدي يتابعه عن كثب بشغف شديد دون أن يشعر.

طلب بليغ حمدي من علي الحجار أن يقابله، وظل يتدرب معه ما يقرب من عامين، حتى أختار له بليغ حمدي كلمات الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور، أغنية «على قد ما حبينا» لتكون البداية التي قدمه بها للجمهور في حفل ليلة رأس السنة عام 1977م.

كان الألبوم الأول للمطرب علي الحجار يتضمن أربع أغاني فقط، كتب عبد الرحيم منصور ثلاثة منها، وكتب بليغ حمدي الرابعة، وكانت بعنوان « قالت» تحت اسمه المستعار كشاعر وهو «ابن النيل».

أهم ألبومات علي الحجار

يعتبر ألبوم «محتاجلك» الذي أصدره الفنان علي الحجار عام 1979م، من أهم ألبوماته، الذي أُعيد إصداره ثلاث مرات بعد ذلك بأسماء مختلفة، كانت الأولى عام 1985م، تحت عنوان «ولد وبنت»، والثانية عام 1989م، بعنوان «نادني»، والثالثة عام 1995م تحت عنوان «بحب أعيش».

علي الحجار

أبرز تترات مسلسلات غناها علي الحجار

أمتع المطرب الكبير علي الحجار، الجماهير ومتابعي الدراما المصرية، بغنائه ما يقرب من 150 تتر من تترات المسلسلات في زمن الفن الجميل منذ بداية الثمانينيات، منهم: « مسلسل الشهد والدموع بجزئيه الاول والثاني، الأيام، غوايش، بوابة الحلواني، المال والبنون، ذئاب الجبل، الليل وأخره، ذئاب الجبل، عمر بن عبد العزيز، عبد النديم، كفر عسكر، كناريا، مسألة مبدأ، وجع البعاد، العصيان، الرحايا، حدائق الشيطان».

وبعد غياب 7 سنوات عن الدراما التليفزيونية، عاد علي الحجار مرة أخرى، ليشارك في غناء تتر مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يتم عرضه في سباق الدراما الرمضانية 2022، من بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين.