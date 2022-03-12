عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار: قراءة القرآن ساعدتني في الغناء

صدى البلد

قال الفنان علي الحجار، إنه ورث عن والده الرسم والفن التشكيلي وحب القراءة والاطلاع، وكان لوالديه بالغ الأثر في تشكيل الوعي الثقافي لديه منذ الصغر.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد: «أبويا كان رجل بيفهم أوي، وكان رسام وورثت عنه الفن التشكيلي والرسم، ولما وعيت على الدنيا لقيته هو وأمي في أيديهما كتاب، وثقفوني كويس وحفظوني القرآن».

وأكد علي الحجار، حصوله على شهادة الاعتماد من الأزهر الشريف كقارئ للقرآن منذ 2006، وأسهمت قراءته للقرآن في تحسين ثقافته وطريقة نطقه للحروف، مما انعكس إيجابيا على ممارسته الغناء.

وعن أصدقائه قال إنه يستفيد منهم لأنهم أكثر منه وعيا وثقافة وإدراكا للأمور ولا يلجأ إلى صداقة الأقل منه علما حتى يظهر بشكل العارف والخبير بينهم، مشيرا إلى أنه يعتمد على معايير في اختيار الأصدقاء.

وحول ظهوره النادر في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، قال علي الحجار: «الواحد بيتعزم كتير على عيد ميلاد الفنانة اللي بتعمل عيد ميلادها 5 أو 6 مرات في السنة، عشان المنتج بيجي والمخرج بيجي وبيبقى فيه استفادة، ولما جربت الحاجات دي لقيت نفسي مش لايق على الموضوع وببوظ الدنيا، فقلت أخدها من قصيرها وخليني مع أصحابي اللي من برة الوسط الفني».

الفنان علي الحجار علي الحجار الفن التشكيلي رسام الرسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

فيريرا: للأسف الزمالك خارج دوري أبطال إفريقيا

استمرار الطقس السيء وهطول أمطار على شمال سيناء  

ترشيحاتنا

تبادل الخبرات والتجارب بين قضايا الدولة و ديوان المظالم بالسعودية.. صور

رئيس وزراء دولة أندورا الأوروبية يزور أسوان في جولة سياحية

جمال الحاجي يكشف أسباب سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال

بعد الخسارة من الوداد.. عمرو أديب: الزمالك بدون مجلس إدارة حصل على الدوري

أخبار التوك شو..الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا .. أمطار بالسواحل الشمالية ..علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا

أوكرانيا.. صور أقمار صناعية تظهر حشود روسية كبيرة قرب كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

بعد 35 سنة سعي وتعب.. شريف إدريس يعتزل الفن

صديق بوتين.. ستيفن سيغال: كيان خارجي ينفق مبالغ ضخمة لإثارة الخلاف بين البلدين

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ