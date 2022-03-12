علي الحجار: قراءة القرآن ساعدتني في الغناء

قال الفنان علي الحجار، إنه ورث عن والده الرسم والفن التشكيلي وحب القراءة والاطلاع، وكان لوالديه بالغ الأثر في تشكيل الوعي الثقافي لديه منذ الصغر.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد: «أبويا كان رجل بيفهم أوي، وكان رسام وورثت عنه الفن التشكيلي والرسم، ولما وعيت على الدنيا لقيته هو وأمي في أيديهما كتاب، وثقفوني كويس وحفظوني القرآن».

وأكد علي الحجار، حصوله على شهادة الاعتماد من الأزهر الشريف كقارئ للقرآن منذ 2006، وأسهمت قراءته للقرآن في تحسين ثقافته وطريقة نطقه للحروف، مما انعكس إيجابيا على ممارسته الغناء.

وعن أصدقائه قال إنه يستفيد منهم لأنهم أكثر منه وعيا وثقافة وإدراكا للأمور ولا يلجأ إلى صداقة الأقل منه علما حتى يظهر بشكل العارف والخبير بينهم، مشيرا إلى أنه يعتمد على معايير في اختيار الأصدقاء.

وحول ظهوره النادر في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، قال علي الحجار: «الواحد بيتعزم كتير على عيد ميلاد الفنانة اللي بتعمل عيد ميلادها 5 أو 6 مرات في السنة، عشان المنتج بيجي والمخرج بيجي وبيبقى فيه استفادة، ولما جربت الحاجات دي لقيت نفسي مش لايق على الموضوع وببوظ الدنيا، فقلت أخدها من قصيرها وخليني مع أصحابي اللي من برة الوسط الفني».