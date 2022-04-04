بايدن: بوتين مجرم حرب ويجب محاكمته

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جمع أدلة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم "جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف.

وقال بايدن للصحفيين الذين كانوا ينتظرون عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلته في ديلاوير، إنه يريد فرض "عقوبات إضافية" على روسيا.

وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد أنه يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب"، واصفًا إياه بأنه "وحشي"، مضيفا "عليه أن يحاسب".

وشدد بايدن على أن أحداث بوتشا تؤكد أهمية الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.

فيما قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن "هناك أدلة واضحة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بشكل عام، وهي بحاجة إلى دعم بالأدلة، وهناك عدة هيئات دولية تفعل ذلك".

وأضاف "نعتقد بالتأكيد أن الصور التي تخرج من بوتشا تستدعي التحقيق، تلك الصور مقززة ومثيرة للاشمئزاز، ويجب إضافتها إلى مزاعم جرائم الحرب، والتحقيق فيها".

وأثارت صور عشرات الجثث في مقابر جماعية أو في الشوارع بمحيط العاصمة كييف نهاية الأسبوع الماضي، صدمة للدول الغربية.

ولا يزال عدد القتلى الإجمالي في بوتشا غير مؤكد. وعُثِر على جثث 410 مدنيّين في أراضي بمنطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة من القوات الروسية، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد.

فيما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظائع التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة".

واعتبر بوريل أن السلطات الروسية مسؤولة عن هذه الأعمال التي وقعت أثناء سيطرتها الفعلية على هذه المناطق، مضيفاً "لقد باتت روسيا الآن تخضع لقانون الاحتلال الدولي".

بدوره، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، حيث تتهم القوات الروسية بارتكاب "مجزرة" في حق المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.

وظهر رئيس أوكرانيا مرتديا سترة واقية من الرصاص ويرافقه عسكريون، وهو يتحدث إلى صحفيين من وسائل إعلام بأحد شوارع بوتشا المدمرة جراء المعارك، وقال: "كل يوم حين يدخل مقاتلونا ويستعيدون مناطق، ترون ما يجري".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه أصبح "من الصعب" على بلاده التفاوض مع روسيا منذ أن علمت بـ"حجم الفظائع" المزعومة، التي اتهمت القوات الروسية بارتكابها، مؤكدا أن "هذه جرائم حرب وسيقر العالم بأنها إبادة جماعية".