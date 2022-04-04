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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تطرد عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين الروس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، طرد عدد كبير من الدبلوماسيين في السفارة الروسية ببرلين، على خلفية مزاعم حدوث "عملية قتل جماعي" قرب كييف.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك في بيان وصل "العين الإخبارية"، نسخة منه، الإثنين، "يجب أن نواجه هذه الوحشية بقوة حريتنا وإنسانيتنا"، مضيفة "كما يجب أن نكون واضحا أيضا أنه يجب علينا الدفاع عن حريتنا".

وتابعت بربوك  قائلة: "لقد قررت الحكومة الفيدرالية اليوم، أن تعلن عددا كبيرا من أعضاء السفارة الروسية، أشخاص غير مرغوب فيهم، بعد أن عملوا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا هنا في ألمانيا".

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ليتوانيا تطرد السفير الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا

فيما قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن عدد الدبلوماسيين الروس "غير المرغوب بهم"، 40 دبلوماسيا.

واليوم، أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا و"الفظائع" التي يُتهم الجنود الروس بارتكابها.

وكان شركاء أوروبيون اتخذوا مثل هذه الخطوة بالفعل، إذ قامت بلجيكا في الأسبوع الماضي بطرد 21 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالتجسس.

وكانت ليتوانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي إيقافها واردات الغاز القادمة من روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة الليتوانية في بيان مساء السبت: "سعيًا خلف الاستقلال الكامل عن الغاز الروسي، ورداً على ابتزاز روسيا الخاص بالطاقة في أوروبا، والحرب في أوكرانيا، تخلت ليتوانيا عن الغاز الروسي تمامًا، والإجراء دخل حيز التنفيذ بداية من إبريل الحالي".

وأضافت الوزارة أن ليتوانيا تمكنت من خفض وارداتها من الغاز الروسي إلى الصفر السبت، في خطوة تعد علامة فارقة في تحقيق استقلال الطاقة بالجمهورية السوفيتية السابقة، والتي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.

 

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