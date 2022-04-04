نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مبادرات منافذ اللحوم الطازجة وأهلاً رمضان

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين ، سير العمل بمبادرة توفير اللحوم الطازجة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للإطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار.

تفقدت منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة التي يتم طرحها بسعر ١٢٠ جنيه للكيلو، بمديرية الطب البيطري وميدان البساتين ومنفذ الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن توفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بتخفيضات تصل إلى ٥٠ ٪ عن الأسواق الخارجية.

كما التقت بعدد من المواطنين بمعارض الجملة المشاركة بمبادرة أهلا رمضان بسوق الشعلة، للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار وتوافر كافة السلع وعدم وجود نقص بأي منها.

من ناحية أخري، أكدت نائب المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالمبادرات التي تنفذها المحافظة سواء الخاصة بتوفير السلع الغذائية الأساسية أو حوافز توريد محصول القمح، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التي ينفذها مركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، للوصول لأكبر عدد من المواطنين المستهدفين ونشر التوعية المنشودة .

ياتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك .

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