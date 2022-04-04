علي جمعة يشرح قول الله تعالى "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"

فسر الدكتور على جمعة قول الله سبحانه وتعالي "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ "، قائلا " أن هذا تشريف وكل تشريف معه تكليف".

وأضاف أن التكليف في الآية هو “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله وفعل الخير وعمارة الأرض وعبادة الله”.

وتابع أن الله سبحانه وتعالي يأمرنا هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما نسميه بلغة العصر الرقابة فأنشأنا مؤسسات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهات التفتيش.

وأشار إلى أنهم يراقبون الأسواق ويراقبون اذا كان فيها غش من عدمه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالات شتى.

