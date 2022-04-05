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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأعلى للجامعات: منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا لامتحانات ميدتيرم الفصل الدراسي الثاني.. وملتزمون بالخريطة الزمنية.. والطلاب: نشعر بالأمان خلال الاختبارات بفضل الإجراءات الاحترازية

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

طلاب الجامعات: نشعر بالأمان خلال امتحانات الميدتيرم في رمضان بفضل الإجراءات الاحترازية المُشددة


الأعلى للجامعات: 
-منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم
-الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ولا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة
-الجامعات تبذل قصارى جهدها لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة
 

تستكمل الجامعات امتحانات الميدتيرم خلال الفصل الدراسي الثاني، التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان، وتبذل الجامعات قصارى جهدها لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن الجامعات استعدت بالكامل لاختبارات الميدتيرم التي تجرى حضوريا في جميع الكليات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة من تباعد اجتماعي وتعقيم مستمر لقاعات الامتحانات والالتزام بارتداء الكمامات، إضافة إلى ما يثبت أن الطالب قد تلقي لقاح كورونا .
 

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واضاف " المصدر " لموقع "صدى البلد" أنه يتم منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

 وأشار إلى أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ولا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة خلال شهر رمضان أو بعد انتهاء الشهر الكريم.

من جانبه قالت سلمى محمد طالبة بكلية الاداب، إن امتحانات الميدتيرم خلال شهر رمضان تكون صعبة على الطلاب لكن لابد من ذكر مجهود الجامعات في الحفاظ علي صحة الطلاب والوقاية من كورونا خلال فترة الامتحانات والدراسة بشكل عام.

وأشار محمد علي طالب بكلية الحقوق ، إلى أنه بالرغم من أن إجراء امتحانات الميدتيرم تيرم خلال شهر رمضان أمر مجهد إلا أنه لا يريد أن يتم تأجيل الامتحانات أو تعطيل الدراسة ليوم واحد بل الاستمرار في الدراسة حتى ينتهي العام الدراسي في موعده. 

وأكدت نهى أحمد، طالبة بكلية العلوم ، أنها على أتم الاستعداد للامتحانات، وتنظم وقتها خلال شهر رمضان للمذاكرة ولا يعطلها عن الترفيه في رمضان والمذاكرة في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنها تشعر بأمان خلال الامتحانات بسبب الإجراءات المتبعة لحماية الطلاب من كورونا. 

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لكافة مُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تم تطبيقها لفرض الانضباط الكامل الذي ساهم في نجاح سير أعمال الامتحانات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والذي بدأ بعد السبت الموافق 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

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