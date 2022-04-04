سامح شكري: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الاثنين"، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها اليوم في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

وأشار وزير الخارجية إلى أن "الدول العربية تدرك خطورة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى "وقف الحرب واللجوء للحلول السلمية في الأزمة الأوكرانية".

يذكر أن مجموعة الاتصال العربية تضم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية مصر والعراق والسودان والجزائر والأردن.