سامح شكري: الدول العربية تدرك خطورة تداعيات أزمة أوكرانيا على السلم الدولي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على استعداد مجموعة الاتصال العربية للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو بين مجموعة الاتصال العربية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن جهود الوساطة تهدف للتوصل إلى إيقاف عاجل للعمليات العسكرية، ومناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن "الدول العربية تدرك خطورة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على السلم والأمن الدوليين، مضيفا: "الدول العربية قلقة بشأن الوضع في أوكرانيا".

يذكر أن مجموعة الاتصال العربية تضم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية مصر والعراق والسودان والجزائر والأردن.