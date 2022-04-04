لافروف: وفدا روسيا وأوكرانيا يواصلان المفاوضات المكثفة عبر الفيديو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن وفدا روسيا وأوكرانيا يواصلان العمل التفاوضي المكثف عبر الفيديو.

وقال لافروف: "الاتصالات مستمرة عبر الفيديو. الوفود تعمل بشكل مكثف للغاية، على الأقل من جانبنا مثل هذا العمل جار".

ويأمل لافروف أن يسترشد وفد كييف في المفاوضات مع روسيا الاتحادية بمصالح الأوكرانيين.

وقال وزير الخارجية الروسي: “أما بالنسبة لتأثير المفاوضات على مسار العملية العسكرية الروسية، فإني أقول إنه ليس المفاوضات هي التي تؤثر على مسار العملية، ولكن هؤلاء اللاعبين الخارجيين الذين يحاولون التدخل في هذه المفاوضات والحفاظ على الاشتباكات على على الأرض لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "نعرف من الذي يقدم مثل هذه النصائح لجيراننا الأوكرانيين، ونعلم أن هذا يتم من خلال أهداف غير مناسبة للغاية، بأهداف لا علاقة لها بمصالح الشعب الأوكراني، ومصالح أمن أوكرانيا. لذلك، آمل بشدة أن يبدأ أولئك الذين يقودون وفد كييف في المفاوضات المذكورة، في الاسترشاد بجنسيتهم، واهتماماتهم، ومصالح شعوبهم ولن يستمعوا إلى المستشارين، الذين يريدون أحيانًا أن ينظروا، كيف سيستمر وضع الأزمة في الاشتعال هنا”.

وتابع: “هناك دائمًا فرص للتوصل إلى اتفاق، لقد تحدثت بالفعل عن هذا أكثر من مرة. نحن نهدف إلى تحقيق كل هذه الفرص. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أهداف عمليتنا”.

وقال لافروف: "إننا نعمل على التأكد من أن هذه الأهداف محددة في الاتفاقية التي تجري مناقشتها الآن، وآمل أن يتم وضعها في نهاية المطاف وصياغتها بشكل نهائي".