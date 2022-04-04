أبو الغيط: الموقف العربي يدعم جهود حل أزمة أوكرانيا عبر الحوار والدبلوماسية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأزمة في أوكرانيا رفعت أسعار الوقود ما أثر على الخطط الاقتصادية للحكومات والشعوب العربية.

وأضاف ابو الغيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، :"الموقف العربي حول أزمة أوكرانيا يتلخص في تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم".

وشدد أبو الغيط، على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين " روسيا وأوكرانيا".