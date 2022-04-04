عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصفور حر طليق..

عايز اكون زيه..عمرو أديب: المطرة بتحب عمرو دياب وبتمشي معه في الإعلان

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب،  تعليقا على اعلان عمرو دياب في شهر رمضان وممارسته للرياضة، قائلا:" عايز أكون زي عمرو دياب مش محمد صلاح ".


وأضاف عمرو أديب في برنامجه " الحكاية  "المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" عمرو دياب  عصفور حر طليق بيعمل اللي هو عايزه ".

 

وتابع عمرو  أديب:"  عمرو دياب عمل إعلانين السنة دي  واحد بصوته وواحد بالسمانة ، وعمرو دياب أكثر فنان أقام حفلات في العالم العربي ".

 

وأكمل عمرو اديب:"  عمرو دياب عنده كل حاجة حتى الحب، والمطرة بتحب عمرو دياب وبتمشي معاه وهو ماشي  في الإعلان ".

 

ولفت عمرو أديب:"  أنا  أتحدث  عن عمرو دياب منذ عام 1995 وعمرو دياب لم يحدث له شيء ومازال ميجا ستار ".

عمرو أديب عمرو دياب دياب أديب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

القاهرة تسجل 39 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

بعد ظهوره مع رامز جلال .. تعرف علي سيارة حمو بيكا التى أثارت الجدل

ميلان يسقط في فخ التعادل السلبي أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

موعد أذان الفجر رابع أيام رمضان 2022.. ووقت الإفطار

تحرك استفزازي.. جانتس يشن هجوما عنيفا علي لابيد بعد زيارة باب العمود

عايز اكون زيه..عمرو أديب: المطرة بتحب عمرو دياب وبتمشي معه في الإعلان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

فيديو

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

حاولت الانتحار بعد الانفصال.. منة عرفة تكشف العديد من أسرارها الشخصية

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ