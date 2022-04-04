عايز اكون زيه..عمرو أديب: المطرة بتحب عمرو دياب وبتمشي معه في الإعلان

عصفور حر طليق..

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على اعلان عمرو دياب في شهر رمضان وممارسته للرياضة، قائلا:" عايز أكون زي عمرو دياب مش محمد صلاح ".



وأضاف عمرو أديب في برنامجه " الحكاية "المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" عمرو دياب عصفور حر طليق بيعمل اللي هو عايزه ".

وتابع عمرو أديب:" عمرو دياب عمل إعلانين السنة دي واحد بصوته وواحد بالسمانة ، وعمرو دياب أكثر فنان أقام حفلات في العالم العربي ".

وأكمل عمرو اديب:" عمرو دياب عنده كل حاجة حتى الحب، والمطرة بتحب عمرو دياب وبتمشي معاه وهو ماشي في الإعلان ".

ولفت عمرو أديب:" أنا أتحدث عن عمرو دياب منذ عام 1995 وعمرو دياب لم يحدث له شيء ومازال ميجا ستار ".