حلمي بكر: عمرو دياب ومحمد منير مغنيان لا علاقة لهما بالطرب

قال الموسيقار حلمي بكر، أنا لست فوق النقد ولكن بشرط الخبرة فهناك العديد من الأساتذة الكبار الذين انتقدوني مثل يحيى الموجي وإيهاب عبد السلام.

أضاف حلمي بكر، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان هناك فرق بين من يجلس ليلحن ومن يجلس ليقيم الأصوات ويبدى رأيه في صلاحيتها من عدمه.

وتابع الموسيقار حلمي بكر، ان عمرو دياب هو الكينج لأنه يمتلك ذكاء شديد لم أره منذ الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ولديه حركة مميزة، مؤكدا أن محمد منير وعمرو دياب مغنيان ولا علاقة لهما بالطرب".

أشار حلمي بكري إلى انه لم يحدث أن صرح بأن عمرو دياب ومحمد منير في حالة انهيار واتهامه لعمرو دياب بالغرور والتكبر، مضيفا أنا قرأت خبر وفاتي 3 مرات".

