روسيا: سنقدم أدلة لمجلس الأمن تؤكد أكاذيب الغرب بشأن جرائم بوتشا الأوكرانية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، إن روسيا ستقدم لمجلس الأمن أدلة تؤكد أن تصريحات الغرب بشأن جرائم بوتشا هي مجرد أكاذيب.

وأكد نيبينزيا على أن الجيش الروسي لم يهاجم المدنيين قائلا: "لدينا أدلة فعلية تؤكد ذلك. نعتزم عرضها على مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن حتى لا يتم تضليل المجتمع الدولي بالقصة الزائفة عن كييف ورعاتها الغربيين".

واضاف: "منذ البداية كان واضحا أن هذا كان استفزازا آخر كان يهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية وممارسة ضغوط سياسية على روسيا".

ووفقا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بدأ نظام كييف، في 4 أبريل، في نشر فيديوهات مزيفة في وسائل الإعلام الغربية حول الفظائع المزعومة للقوات المسلحة الروسية في بوتشا الأوكرانية.