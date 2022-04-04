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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح 2 الحلقة 4.. مواجهة ساخنة بين حمادة هلال والجنية سهر الصايغ

سهر الصايغ
سهر الصايغ

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" بطولة النجم حمادة هلال، رصدت العديد من الأحداث والمواقف وكشفت الكثير من المفاجآت في إطار من الغموض والتشويق.

بدأت الحلقة بمواجهة ساخنة بين الشيخ "صابر المداح" الذى يجسد شخصيته النجم "حمادة هلال" والجنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ بعدما ذهب صابر لإخراج جن من فتاة تدعى "بدور"، فتظهر الجنية سهر الصايغ لحمادة هلال في مواجهة ساخنة لتؤكد له أنه خان العهد، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص أي تفاصيل عن هذا العهد.

بعدها يذهب حمادة هلال للشيخ أحمد عبدالعزيز، الذي يعاتبه بشدة وحذره من الغرور واعتبر أن هذا هو الدرس الأول له للخروج من أزمته، ليدله على مكان خلوة في قلب الصحراء يتعبد فيه لله ويصوم بعدها لن يقترب منه أي شر.

أثناء خلوته تظهر للشيخ "صابر المداح" رؤية يجد فيها "بدور" الفتاة المسحورة بالجن وتشير بيدها على سلسلة – قلادة مصنوعة يدوي كانت ترتديها، يقوم بعدها صابر بالبحث عن المكان الذى كانت تسير فيه "بدور" خلال الرؤية ليعثر بالفعل السلسلة التى كانت تمسكها خلال الرؤية.

ومن المفاجآت التى شهدتها الحلقة أيضا ظهور أخت لصابر المداح تدعى "هبة" هرب بها والدها الطبال وهي طفلة إلى مكان بعيد خوفا عليها من سمعة والدتها الراقصة، لكن ظل ماضى والدها الطبال يطاردها حتى قررت العودة مرة أخرى إلى أحضان والدتها، وما شجعها على العودة إلى أمها بعد وفاة والدها هي سيرة وسمعة شقيقها الشيخ "صابر المداح" حتى لا يقال عليها إنها هبة ابنة الطبال أو ابنة الراقصة بل هبة شقيقة الشيخ صابر.

وتختتم الحلقة بظهور السيدة العجوز التى تظهر وتختفى مرة واحدة لصابر المداح لتدله على شيء جديد فى حياته لحل أزمته، ليفاجئ أنها تمسك بيدها سلسلة "بدور" المسحورة، لتختفى السيدة ويجد صابر المداح السلسلة داخل سيارته صدفة.. فهل سيحل صابر لغز السلسلة المسحورة؟ هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة الجديدة غدا.

المداح - أسطورة الوادي

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

مسلسل المداح 2 - اسطورة الوادي حمادة هلال اخبار حمادة هلال المداح 2 Arts Entertainment

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