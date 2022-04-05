رمضان صبحي: لسه بحب الأهلي.. ولم يتواصل معي أحد من الزمالك

حل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدث رمضان عن أسباب رحيله من النادي الأهلي وانتقاله لـ بيراميدز وعلاقته بالجمهور، وإلى التفاصيل :

بكاء بعد الاصابة

كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، أسباب بكائه أثناء خروجه من الملعب بعد الإصابة، قائلا: "أنا بخاف من الإصابات بشكل كبير، وعندما تعرضت للإصابة في ركبتي كنت مش قادر أجري، وجه في دماغي احتمالية إصابتي بالرباط الصليبي، ولهذا الأمر بكيت بعد الإصابة مباشرة ".

وتابع رمضان صبحي: "الحمد لله إصابتي ليست كبيرة، وكنت خايف على نفسي ساعتها وكان نفسي التواجد مع المنتخب بشكل كبير في مباراتي السنغال لحسم التأهل لكأس العالم ، ومكنتش بفكر في حاجة إلا رجلي في وقت تعرضي للإصابة ".

الجمهور

قال رمضان صبحي، إنه لا يشعر بالضيق في حال عدم استدعائه في قائمة منتخب مصر، مضيفا:" انا كنت متواجد في آخر معسكرين للمنتخب ومش بضايق عندما لم يتم استدعائي للمنتخب ".

وتابع رمضان صبحي :" مساندة الجمهور شيء مهم، وأي لاعب أداؤه مش كويس الجمهور مش بيقف جنبه، والجمهور قلب عليا لما مشيت من النادي الأهلي وده وضع طبيعي وانا مش حاسس بكره من الجمهور ".

ولفت رمضان صبحي :" لا اشعر أن تصرفات الجمهور تجاهي كره، ولم اشاهد اي فيديو للجمهور وهم يتحدثون عني بشكل غير جيد ".

النادي الأهلي



قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه مازال يحب النادي الأهلي، مضيفا:"أنا متربي في النادي الأهلي، و لا أكره النادي الأهلي ولا يوجد سبب يجعلني أكرهه".

الزمالك



ونوه رمضان صبحي، بأن انتقاله لنادي بيراميدز لا يتعلق بالأموال، مضيفا:" انا لسه معملتش تاريخ والناس في بيراميدز لديهم مشروع يهدفون إلى تحقيقه، ولا أندم على شيء ".

وتابع رمضان صبحي :"نادي الزمالك نادي كبير وأحترمه وأقدره، وأسمع حديث البعض عن انتقالي لنادي الزمالك قريبا وهذا ليس صحيحا، و لم يتواصل معي أحد من مسؤولي الزمالك مطلقا ".



لو الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتش هتشجع مين



رد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، على سؤال :" لو الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتش هتشجع مين “ قائلا:” ده سؤال صعب أنا هشجع بيراميدز، و أنا على قوة نادي ، ولو في مصلحة نادي بيراميدز الاتنين يتعادلوا هكون عايز ده ".

وتابع رمضان صبحي: "أنا دلوقتي على قوة نادي وهشجع فريقي عشان مصلحته، وانا مش هشجع أي فرقة تانية غير فرقتي التي أتواجد فيها حاليا ".