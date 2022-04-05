إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

استعرض برنامج “ رمضان تريندينج” المذاع على موقع صدى البلد العديد من أخبار سباق المسلسلات الرمضاني وايضا بعض اخبار الفنانين خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الفنانة ليلى علوى علقت على منع أول حلقة من مسلسلها دنيا تانية فى مداخلة تليفزيونية وأوضحت أنها تتابع ردود الأفعال على المسلسل، من خلال السوشيال ميديا لأنها المستقبل ولا يمكن إيقافها، وأنها تحترم جميع الآراء كما تحترم المجلس الأعلى للإعلام.

وقالت "أنها بخبرتها عارفة هى بتعمل ايه ولكنهم بيستمدوا الملاحظات دي وبياخدوا بيها ولا يصح إلا الصحيح في الأخر".

وأشارت إلى أن ما جذبها للعمل الكتابة والتي تمتلئ بالأحداث الصعبة.

وأوضحت أن سر إصابتها في المسلسل يرجع إلى انفصالها عن الواقع وهى تجسد الدور، وأن المشهد الذي تم عرضه أثناء كسرها للبرواز تم كسره بشكل حقيقي بكف يدها مما أدى إلى جرح عميق باليد وتم تخييطها ٩ غرز على أثره" .. لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو