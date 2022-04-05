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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اقتران المريخ وزحل.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث الآن في سماء مصر

محاكاة لاقتران المريخ
محاكاة لاقتران المريخ وبجوارة زحل وفي أقصى اليسار الزهرة

أعلن ماجد محمد عطية مؤسس الجمعية الفلكية بجدة، عن استعداد الراصدون لمشاهدة اقتران كوكبي المريخ وزحل  قبل شروق الشمس صباح يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 حيث سيفصل بينهما 0.3 درجة فقط في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.  

وأوضح أنه سيتم رصد المريخ وزحل في السماء فجرًا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي قبل ساعتين و40 دقيقة من شروق الشمس، وسيلاحظ ان زحل هو الأكثر لمعانا، وسيظهران كنقطة ضوء واحدة تقريبًا للعين المجردة ومن خلال المنظار سيلاحظ بسهولة كيف أن الكوكبين يبدلان مواقعهما كل صباح، ونظرا لأنهما قريبين من بعضهما بشكل كاف؛ سيظهران سويا في مجال رؤية التلسكوب.

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وعن الاقتران؛ أوضح أنه هو حدث سماوي يظهر فيه كوكبان او كوكب والقمر أو كوكب ونجم بالقرب من بعضهما في سماء الأرض ليلاً. 

وتحدث حالات الاقتران في نظامنا الشمسي بشكل متكرر بين الكواكب؛ لأن الكواكب تدور حول الشمس في نفس المستوى تقريبًا - مستوى مسار الشمس - وبالتالي تتبع مسارات مماثلة عبر السماء.
 

الجمعية الفلكية بجدة

هي جمعية متخصصة بعلم الفلك والفضاء انطلقت في يوم الاثنين 19 رمضان 1428 الموافق 1 اكتوبر 2007، تخاكب جميع شرائح المجتمع، وتم تاسيسها لتكون ملتقى للهواة وتجديد المعلومات حول التطورات الجديدة.

وعن أنشطة الجمعية الفلكية بجدة، فلديها العديد من الأنشطة وخاصة التعريف بما وصل اليه تطور علم الفلك وغزو الفضاء، مع تقديم محاضرات علمية فلكية عبر موقع الجمعية عبر الإنترنت وخاصة قبل حدوث الظواهر الفلكية المختلفة سواء التي ستحدث في البلاد أو في خارجها، بالإضافة إلى توفير كتب فلكية في صورة ومبسطة وباللغه العربية مما يساعد على تنمية الرغبة في الاطلاع والبحث عن المعلومات.

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