كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تستعد لقبول دفعة من تأهيل المعلمين

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان فى قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية وذلك من خلال شهر من تاريخه حيث أن الدراسة في الفصل التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو ٢٠٢٢ .

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لاكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وأوضح الدكتور لطفي وشروط التقدم لـ برنامج تأهيل المعلمين هى كالآتي:

1- أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2- لايتم قيد الطالب بالكلية الا بعد تسديد كافه الرسوم والمصروفات .

3- مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج:

- اصل المؤهل + صورة .

- خطاب يفيد بأن الدارس علي رأس العمل حتي تاريخه .

- بيان حالة( اصل + صورة ) .

- شهادة الجيش ( اصل + صورة ) .

- شهادة ميلاد ( اصل + صورة ).

- ٦ صور شخصية .

جدير بالذكر انه كان قد نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان المهرجان العلمي للكليات، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

وجاء المهرجان بهدف تنشيط دور النشاط العلمي برعاية شباب الكليات لطلاب الكلية وتعريفهم بأهمية النشاط، من خلال تنظيم يوم علمي خاص بكل كلية يحتوي على معرض علمي بساحة الكلية يحتوي على الأعمال والابتكارات ومشاريع الابتكارات في المجال الهندسي والطبي والزراعة والفضاء والطاقة البديلة والمتجددة والمشروعات الصغيرة، بجانب عرض مشاريع صغيرة وصناعات يدوية وإعادة تدوير بالكليات الأدبية، كما تقوم كل كلية بعمل ندوة علمية ومسابقة دوري معلومات علمية وتقديم أبحاث علمية وقصص خيال علمى و عمل مجلة حائط و اسكتش فني محتواه علمي توعية الناس بالتلوث أو العدوى أو السلوكيات الخاطئة .