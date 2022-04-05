صور أقمار صناعية تظهر مدينة بوتشا الأوكرانية قبل القصف وبعده| شاهد

عرضت قناة “العربية”، مقطع فيديو يحتوى على تقرير مصور يرصد صور من أقمار صناعية تظهر مدينة بوتشا الأوكرانية قبل القصف وبعده.

وتناول التقرير، أنه تم تداول صور للأقمار الاصطناعية لبلدة بوتشا الأوكرانية تظهر خندقًا بطول 45 قدمًا محفورًا في أرض كنيسة، حيث تم اكتشاف مقبرة جماعية ـ حسب شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية، حيث إن الصور التي تم التقاطها في 31 مارس، تأتي بعد صور سابقة من 10 مارس تظهر علامات الحفر في أراضي كنيسة سانت أندرو.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء، السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، إن العسكريين الروس أسقطوا أمس طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرات مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية.

وفي غضون ذلك، حذر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا قد تسعى لإجراء "استفتاء" على الانفصال بمدينة خيرسون، بهدف إعلان المنطقة "جمهورية انفصالية"، تماما مثل دونيتسك ولوهانسك والقرم.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن موسكو قد تجري استفتاءً على الانفصال في مدينة خيرسون الأوكرانية.



https://www.youtube.com/shorts/9Kr73SeY7l0