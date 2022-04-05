ورشة عمل لمناقشة آليات منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات الفندقية والسياحية

نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية، في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار برفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع.

وحضر هذه الورشة من الوزارة عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشات الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور أسامة عباس مدير إدارة الجودة بالإدارة المركزية للمنشات الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

ومن غرفة المنشآت الفندقية الأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، والأستاذ محمد أيوب مدير الفنادق العائمة، والأستاذ خالد إسماعيل مدير التدريب.

كما شارك في الحضور ٢٧ من مديري المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مديري المنشآت الفندقية بالمحافظات المختلفة عبر تقنية زووم.

وقد استهلت الدكتورة سها بهجت ورشة العمل بتقديم عرض تقديمي استعرضت خلاله القرار موضحة كل مادة من مواده.

وأشار الأستاذ عبد الفتاح العاصي إلى أن هذا القرار الهدف منه لا يقتصر على التدريب فقط وإنما الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ علاء عاقل أن غرفة المنشآت الفندقية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالخدمة المقدمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وخلال ورشة العمل تم الرد على استفسارات مديري المنشآت الفندقية حول هذا القرار.



IMG-20220405-WA0015

IMG-20220405-WA0016