أفضل إفطار لمرضى السكر في رمضان.. تعرف عليه

يمكن لمرضي السكر أن يتجنبوا بعض الأكلات في شهر رمضان، وذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، والتعرض لمشاكل صحية، وينصح الاطباء بكسر الصيام بالتمر، لأنه غني بالألياف ومصدر غني بالكربوهيدرات.

أفضل إفطار لمرضى السكر

ويمكن أن توفر تمرتان كبيرتان "30 جرامًا بدون نوى" افضل إفطار لمرضي السكر؛ حيث انه يحتوي على حوالي 20 جرامًا من الكربوهيدرات، وهو ما يعادل تقريبًا شريحة متوسطة من الخبز، حاول تحديد عدد التمور بتناول واحدة لكسر الصيام أو بكوب من الماء.



ويجب على مرضى السكر في رمضان ان يتناولوا الأطعمة النشوية الغنية بالألياف، مثل : الحبوب عالية الألياف أو الشوفان أو الحنطة السوداء أو البرغل أو الأرز البني، حيث يتم امتصاصها بشكل أبطأ ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر بالدم، يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات السكر بالدم في نطاق آمن أثناء الصيام.



ويجب على مرضى السكر في رمضان أن يحاولوا إعادة ترطيب اجسامهم بالسوائل الخالية من السكر، الماء هو الخيار الأفضل، تجنب المشروبات الغازية السكرية أو عصائر الفاكهة لأنها ترفع نسبة السكر في الدم وتجعلك تشعر بالعطش.

افضل إفطار لمرضي السكر

ويعتبر الحمص والفاصوليا مصادر جيدة للبروتين بالنسبة لمرضى السكري، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف؛ حيث تم إقرانها بالفواكه والخضراوات، فيمكن أن يساعد ذلك في منع الإمساك والحفاظ على صحة القلب.



تناول الأطعمة المقلية والدهنية بالنسبة لمرضي السكر يجب ان يكون باعتدال، وذلك لأن تناولها بشكل متكرر قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خلال شهر رمضان، ويمكن أن تؤثر هذه الأطعمة أيضًا على صحة القلب لأنها تميل إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح، ما قد يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم عن المستويات الصحية.



ويمكن تناول وجبة خفيفة من الحلويات، ولكن يجب تناولها باعتدال؛ حيث يمكن أن تحتوي أنواع الحلويات مثل البقلاوة، أو البسبوسة أو الكنافة على نسبة عالية من الدهون والسكر، كما يمكن أن تسبب كمية صغيرة فقط زيادة نسبة السكر في الدم.