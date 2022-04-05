أخبار التوك شو| الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال 72 ساعة.. والخارجية الدنماركية والإيطالية تعلنان طرد 45 دبلوماسيا روسيا

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





الخارجية الدنماركية والإيطالية يعلنان طرد 45 دبلوماسيا روسيا

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية عن طرد 15 دبلوماسيا روسيا.





صور من الأقمار الاصطناعية تفند الرواية الروسية بشأن «مذبحة» بوتشا

عرضت فضائية “يورو نيوز” صورا من الأقمار الاصطناعية لبلدة بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة كييف تظهر جثثا ملقاة في الشوارع.





كاتب صحفي: لن ننسى فضل تاج الدين واهتمامه بمعهد ناصر عندما كان وزيراً

قال الدكتور وجدي زين الدين ، الكاتب الصحفي، إن معهد ناصر عبارة عن منظومة صحية متكاملة موجودة على أرض مصر، لذلك وجه الرئيس السيسي أمس بتطويره بما يليق به، خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء



ظافر الحداد..طالب ماجستير عراقي بالأزهر صوته ساحر في تلاوة القرآن والإنشاد

استضاف برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، المبتهل العراقي ظافر الحداد، طالب في جامعة الأزهر، والباحث في مرحلة الماجستير بالجامعة.





الخيمة مأواهم الوحيد في الصيف والشتاء.. «قلبي اطمأن» يعرض معاناة بعض الأيتام|فيديو

قال غيث، مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، إن هناك مجموعة من الناس يعيشون معنا على هذا الكوكب، وبيوتهم عبارة عن خيمة، وهي مأواهم الوحيد سواء في الصيف أو في الشتاء، مضيفاً أنهم يتشاركون مع بعضهم في خزان ماء يُملأ بالمياه اسبوعياً.





أمريكية تنشر مقالا لطريقة التخلص من الزوج وتطبق الأمر عمليا على زوجها

عرضت قناة «العربية»، تقريراً لكاتبة أمريكية تنشر مقالا حول طريقة التخلص من الزوج ثم تقتل زوجها.

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنّ مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا على مستوى درجات الحرارة في مختلف الأنحاء، وهو ما سيستمر لمدة 72 قادمة، أي حتى يوم الخميس المقبل.





الناتو: سنوفر الدعم لأوكرانيا.. وندعو الدول لتقديم مزيد من الأسلحة لها

قال الأمين العام لحلف الناتو، إنه من المتوقع أن تمارس روسيا نوعا من الضغط على شرق وجنوب أوكرانيا، وذلك من أجل السيطرة على دونباس بأكملها.





الأرصاد تطمئن المواطنين: انخفاض جديد بالطقس بدءا من الأسبوع القادم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر الـ72 ساعة القادمة، حيث يصل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية.





بعد التراجع الملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 - 4 - 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 5- 4- 2022.