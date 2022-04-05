شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

كتب الدكتور جابر نصار، على صفحته عبر موقع “فيسبوك”، منددًا بموقف تعرض له العديد من الأشخاص الذين يشغلون مناصب ووظائف مهمة - على حد وصفه - مؤكدين أنهم تعرضوا لأكثر من مرة إلى اختبار تعاطي المخدرات، ثبت إيجابيته، رغم أنهم بعيدون كل البعد عن المخدرات، وحتى التدخين .



وقال جابر نصار: "منذ مدة ليست بالقصيرة، شكا لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، واتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الأفيون، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة رغم أنهم لا يدخنون حتى السجائر".. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو