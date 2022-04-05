الأمم المتحدة: ماريوبول الأوكرانية أصبحت “مركز الجحيم”

قال مارتن جريفيث ، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مدينة ماريوبول الأوكرانية أصبحت “مركز الجحيم”.

وقال جريفيث، لمجلس الأمن الدولي: “لأكثر من خمسة أسابيع، علق أهالي ماريوبول في القتال، ومن الموثق جيدًا أن ماريوبول أصبحت مركز الجحيم”.

وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الأشخاص الذين يعيشون في ماريوبول، وهي مدينة استراتيجية على بحر آزوف، يفتقرون إلى الكهرباء والماء والغذاء والتدفئة منذ بداية الحرب تقريبًا.

وقال جريفيث إن أكثر من ربع سكان أوكرانيا فروا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف: “تخبرنا الأرقام الحالية عن النزوح أن أكثر من 11.3 مليون شخص أُجبروا الآن على الفرار من ديارهم وأن 4.2 مليون منهم أصبحوا الآن لاجئين”.