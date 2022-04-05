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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول الغرب تجمد 60% من احتياطيات النقد الأجنبي لـ روسيا

روسيا
روسيا

قالت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، إن دول الغرب جمدت أكثر من 60% من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي أكثر من 350 مليار دولار، نتيجة للعقوبات الغربية ردًا على العملية الروسية في أوكرانيا. 

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وقالت تراس: "يمكنني اليوم أن أعلن أننا جمدنا أكثر من 350 مليار دولار"، مضيفة أن هذا يمثل أكثر من 60% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا، والتي تقدر بنحو 604 مليارات دولار”.

وأضافت أنه في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) المقرر عقده يوم الخميس، ستدعو لندن إلى تطبيق إجراءات عقوبات جديدة ضد روسيا، لا سيما حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الدول الغربية.

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وسعت قائمة البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، ونشرت القيود على صناعة تعدين الذهب الروسية. بالإضافة إلى ذلك، دعا رئيس وزارة الخارجية البريطانية إلى "الاتفاق على جدول زمني واضح لرفض استيراد النفط والغاز الروسي".

وشددت تراس على أن "بريطانيا العظمى وبولندا حليفان مقربان لأوكرانيا"، وأن الشكل الثلاثي للتعاون بين الدول، الذي تم الإعلان عنه في بداية العام، يعني "تعميق التعاون في الفضاء الإلكتروني، بشأن موضوع مكافحة التضليل.

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