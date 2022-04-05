بعد تقليده بطريقة ساخرة.. إمام الحرم المكي يعلن مقاضاة برنامج سعودي|فيديو

أعلن إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني أنه سيقاضي برنامج كوميدي سعودي "استوديو 22" بعدما تم تقليده بطريقة رآها مسيئة له.

وأثار برنامج استوديو 22 غضب إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، بعد عرض البرنامج حلقة فكاهية عن قيام الكلباني بتسجيل مقاطع دعائية لموسم الرياض.

وفي أحد البرامج التلفزيونية الرمضانية، قال عادل الكلباني أنه يوجد فرق كبير من الكوميديا والإسقاط، معلناً أنه سيقاضي القائمين على البرنامج.

وقال الكلباني: "أنا لم أشاهد التلفاز في هذه الوقت ولكن أُرسل لي، وهناك فرق كبير بين السخرية والكوميديا، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء".

وتابع أن التقليد كان لشيء فيه عمل وطني يتبع موسم الرياض، وهي كانت إعلانات رسمية وطنية لخدمة البلاد والعباد، مؤكدا أنه مُصرّ على اللجوء إلى القضاء.