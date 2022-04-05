بدء عزاء زوجة إبراهيم أبوكيلة بمسجد الشرطة.. فيديو وصور

بدأ منذ قليل عزاء الكاتبة الصحفية حنان يسري، زوجة الكاتب الصحفي والبرلماني عضو مجلس نقابة الصحفيين إبراهيم أبو كيلة، ووالدة الزميلة الصحفية أمنية أبو كيلة، داخل مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم، وذلك عقب صلاة العشاء.

وحرص عددة كبير من الصحفيين علي حضور العزاء، وتقديم واجب العزاء للكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، بمسجد الشرطة.

ورحلت عن عالمنا مساء الأحد، الكاتبة الصحفية حنان يسري، زوجة الكاتب الصحفي والبرلماني عضو مجلس نقابة الصحفيين إبراهيم أبو كيلة، ووالدة الزميلة الصحفية أمنية أبو كيلة.

وتتقدم أسرة موقع "صدى البلد" ـ برئاسة الكاتب الصحفي أحمد صبري، بخالص التعازي للكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة ولأسرته الكريمة، سائلة المولى عز وجل أن "يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها فسيح جناته".

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