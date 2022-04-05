عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يكسر صمود أتلتيكو مدريد بهدف دي بروين في دوري الأبطال

دي بروين
دي بروين

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون مقابل، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول عرف أفضلية مطلقة لـ مانشستر سيتي دون أي تهديد على مرمى يان أوبلاك، حيث لم يجدوا أي حلول سوى التسديد من خارج منطقة الجزاء، في ظل الدفاع المُحكم من أتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، استمر تحفظ أتلتيكو مدريد واعتماده على الأسلوب الدفاعي وتضييق المساحات أمام لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكاد كيفن دي بروين أن يفتتح التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، لكن أوبلاك تصدى لتسديدته ببراعة.

ودفع بيب جوارديولا، بفيل فودين بدلًا لرياض محرز، وهو الذي قام بدور هجومي مميز نتج عنه الهدف الوحيد في المباراة، عندما اخترق دفاعات أتلتيكو مدريد ليمرر الكرة ببراعة لدي بروين، ليطلق الأخير بدوره تسديدة أرضية رائعة بيمناه في الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

دي بروين كاد أن يُضاعف من تقدم فريقه في الدقيقة 80 عندما راوغ فيل فودين دفاعات أتلتيكو من الجهة اليمنى، لتصل الكرة لبرناندو سيلفا والذي مررها لللاعب البلجيكي، لكن مدافعي أتلتيكو مدريد قاموا بإبعاد الكرة قبل دخولها الشباك.

سيطرة مانشستر سيتي استمرت لكنه لم يتمكن من هز شباك أتلتيكو مدريد مرة أخرى، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، قبل مباراة الإياب التي ستُقام في إسبانيا الأسبوع المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: ناثان آكي - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - برناندو سيلفا

تشكيل أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كل من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سيمي فرساليكو - ستيفان سافيتش - خوسيه ماريا خيمينيز - رينيلدو - رينان لودي

خط الوسط: ماركوس لورينتي - جيفري كوندوجبيا - كوكي - هيكتور هيريرا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جواو فيليكس

 

مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد جوارديولا دوري ابطال أوروبا دي بروين محرز أتلتيكو مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مفاجأة صادمة.. القوميون الأوكرانيون يقصفون الممر الإنساني في ماريوبول

روسيا لـ رئيس أوكرانيا: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

موضوعات متعلقة

شوط أول سلبي أداء ونتيجة بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتقدم على بنفيكا بثنائية في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا.. ماني يعزز تقدم ليفربول بهدف ثان في شباك بنفيكا

كوناتي يمنح ليفربول التقدم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

نونيز يقود تشكيل بنفيكا أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام بنفيكا

جريزمان وفيليكس يقودان أتلتيكو مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

منذ بداية غزو أوكرانيا.. دول الغرب تطرد 315 دبلوماسيا روسيا

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

حيل لا تعرفها فى آيفون.. تجعل الكاميرا خارقة

التأثير السياسي الأخطر.. ما تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة العربية؟

القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

لأصحاب وحدات التمويل العقاري..احذر التصرف فيها بأي معاملات قبل هذه المدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ