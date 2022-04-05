مانشستر سيتي يكسر صمود أتلتيكو مدريد بهدف دي بروين في دوري الأبطال

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون مقابل، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول عرف أفضلية مطلقة لـ مانشستر سيتي دون أي تهديد على مرمى يان أوبلاك، حيث لم يجدوا أي حلول سوى التسديد من خارج منطقة الجزاء، في ظل الدفاع المُحكم من أتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، استمر تحفظ أتلتيكو مدريد واعتماده على الأسلوب الدفاعي وتضييق المساحات أمام لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكاد كيفن دي بروين أن يفتتح التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، لكن أوبلاك تصدى لتسديدته ببراعة.

ودفع بيب جوارديولا، بفيل فودين بدلًا لرياض محرز، وهو الذي قام بدور هجومي مميز نتج عنه الهدف الوحيد في المباراة، عندما اخترق دفاعات أتلتيكو مدريد ليمرر الكرة ببراعة لدي بروين، ليطلق الأخير بدوره تسديدة أرضية رائعة بيمناه في الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

دي بروين كاد أن يُضاعف من تقدم فريقه في الدقيقة 80 عندما راوغ فيل فودين دفاعات أتلتيكو من الجهة اليمنى، لتصل الكرة لبرناندو سيلفا والذي مررها لللاعب البلجيكي، لكن مدافعي أتلتيكو مدريد قاموا بإبعاد الكرة قبل دخولها الشباك.

سيطرة مانشستر سيتي استمرت لكنه لم يتمكن من هز شباك أتلتيكو مدريد مرة أخرى، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، قبل مباراة الإياب التي ستُقام في إسبانيا الأسبوع المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: ناثان آكي - إيمريك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - برناندو سيلفا

تشكيل أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كل من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سيمي فرساليكو - ستيفان سافيتش - خوسيه ماريا خيمينيز - رينيلدو - رينان لودي

خط الوسط: ماركوس لورينتي - جيفري كوندوجبيا - كوكي - هيكتور هيريرا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جواو فيليكس