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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأمورية مخزن الجمالية.. سقوط مليون قطعة ألعاب نارية في قبضة الأمن

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 1,100,250 مليون صاروخ.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) باتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع .

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على (عدد 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 1,100,250 مليون صاروخ).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

محافظة المنوفية مديرية امن القاهرة قسم شرطة الأجهزة الامنية مديرية أمن

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