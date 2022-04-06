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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء مطار «نيكولا تيسلا» في صربيا إثر تهديد بزرع قنبلة

طائرات صربية
طائرات صربية

أخلت السلطات الأمنية الصربية مطار "نيكولا تيسلا" في العاصمة بلجراد إثر تهديد بزرع قنبلة في المطار.

وذكرت وكالة الأنباء الصربية تانيوج التي أوردت النبأ أمس الثلاثاء أن الشرطة تجري عمليات بحث وتفتيش في المطار للبحث عن القنبلة.

يُذكر أنه يتم تلقي بلاغات كاذبة شبه يومية عن زرع قنابل على متن طائرات صربية ممن تقوم برحلات من بلجراد إلى موسكو وسانت بطرسبرج، وأن بعض الطائرات عادت إلى مطار نيكولا تيسلا، بينما تم فحص طائرات أخرى قبل إقلاعها لمواجهة أي عمليات تخريبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصربي "ألكسندر فوسيتش" كان قد صرح يوم 12 مارس الماضي بأن صربيا تتعرض لضغوط بسبب قرارها الخاص بمضاعفة الرحلات الجوية بين بلجراد وموسكو بعد قيام الاتحاد الأوروبي بإغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية في أعقاب قيام روسيا بشن عمليات عسكرية في أوكرانيا.

صربيا الرحلات الجوية الرئيس الصربي عمليات تخريبية ألكسندر فوسيتش طائرات صربية

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