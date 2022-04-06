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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. في اليوم العالمي للرياضة.. تعرف على فوائد ممارستها خلال شهر رمضان.. أطعمة تزيد التركيز فى الصيام

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

ما هو الصداع النصفي؟ وما علاجه؟

يعد الصداع النصفى من أشهر أنواع الصداع التي تصيب البشر ولكن يصيب النساء بشكل أعلى 3 مرات من الرجال.

ويتميز الصداع النصفي عادة بأنه يسبب ألما معتدلا إلى شديد وخفق ويتسبب في الغثيان والقيء أو زيادة الحساسية للضوء أو الصوت ويؤثر على جانب واحد فقط من رأسك، ولكنها يمكن أن تؤثر على كلا الجانبين.

في اليوم العالمي للرياضة.. تعرف على فوائد ممارستها خلال شهر رمضان

يحتفي العالم اليوم في الـ 6 من أبريل باليوم العالمي للرياضة، وتعد ممارسة الرياضة بشكل عام آمنة للجميع، فالأنشطة والتمارين البدنية الخفيفة إلى المعتدلة آمنة ويوصى بها للجميع، ولذلك من المهم الحفاظ على نشاطك حتى أثناء الصيام.

 

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لازم تروح المستشفى بسرعة.. علامات الجفاف المسبب للوفاة

تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة حالات الجفاف سواء بين الأطفال أو الكبار وفى كثير من الأحيان يمكن علاجها بمحلول الجفاف أو بعض الأشياء البسيطة الأخرى .

ولكن يمكن أن يتسبب الجفاف في الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوي وضربة الشمس وجميع الأمراض التي تهدد الحياة كما أنه فى بعض الحالات تكن معدلات الجفاف كبيرة جدا وتؤدي لمشكلات صحية خطيرة إذا لم يتم التوجه للطبيب بشكل فوري وإلا فقد يتوفى الشخص.. فكيف نعرف حالات الجفاف الخطيرة ؟

مهمة فى السحور.. أطعمة تزيد التركيز فى الصيام

يعد انخفاض التركيز من أبرز المشكلات الشهيرة خلال فترة الصيام مما تجعل بعض الأشخاص يجدون صعوبة فى إنجاز المهام اليومية والعمل .

نعرض لكم قائمة أطعمة تزيد التركيز فى ساعات الصيام  يمكن الاستعانة بها فى السحور وذلك وفقا لما جاء فى موقع “هيلث لاين”

 

 

الصداع النصفي اليوم العالمى للرياضة علامات الجفاف أطعمة تزيد التركيز فى الصيام اخبار الصحة

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