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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية ان  لجنة الانضباط بالفيفا ستناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال يوم 21 أبريل المقبل.

وكان قد تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية إلى "فيفا" على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة مصر والسنغال ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب السنغال لكأس العالم 2022 في قطر على حساب منتخب مصر، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح.

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إن المعلومات الواردة من لجنة الانضباط تدين الجانب السنغالي وانه من المفترض صدور العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيعطينا الحق في اللجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بإعادة المباراة.

وأشار “علام” إلى أن المادة 34 من قانون الاتحاد الدولي تنصف المنتخب المصري في طلبه بإعادة المباراة شرط إدانته من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.

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