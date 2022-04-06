السعودية.. القبض على سائق عكس السير وصدم 11 سيارة في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية القبض على قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعدد من المركبات عمدًا.

وأثار المقطع ضجة واسعة في السعودية، لاسيما بعد أن تسبب السائق في تصادم 11 مركبة، وسط محاولات رجال الأمن والمتواجدين في الموقع إيقافه دون جدوى.

"شرطة الرياض":



القبض على مواطن في حالة غير طبيعية عكس السير وتسبب في تضرر 11 مركبة. pic.twitter.com/ThXbTQcv41 — عاجل ترند (@ajltrend) April 5, 2022

ورغم قيام المتواجدين في مكان الحادث، بتكسير زجاج السيارة بالعصي، من أجل إخراج قائدها منها، إلا أنه واصل صدم السيارات المتوقفة عمدا دون توقف.

ولاحقا، كشفت شرطة منطقة الرياض عن القبض على قائد مركبة، وهو مواطن، ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا وعاكسًا السير، معرضا حياة الآخرين للخطر.

شرطة منطقة الرياض تقبض على قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا pic.twitter.com/t2mX9sMzGq — الأمن العام (@security_gov) April 6, 2022

وذكرت في بيان أنه "تم ضبط المركبة، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كما أوضحت السلطات السعودية أنه تم التحقيـق مـع رجلـي أمـن باشـرا الحـادث، ومحاكمتهمـا، لعـدم استخدام صلاحيتهمـا الممنوحة لهما بإيقاف الجانـي، بمـا يقتضيـه الموقـف، عبر إطلاق النـار علـى إطـارات مركبتـه لحمايـة الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصـور ومحاسبة المقصرين.