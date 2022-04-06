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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على سائق عكس السير وصدم 11 سيارة في الرياض

القبض على سائق عكس
القبض على سائق عكس السير وصدم 11 سيارة في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية القبض على قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعدد من المركبات عمدًا.

وأثار المقطع ضجة واسعة في السعودية،  لاسيما بعد أن تسبب السائق في تصادم 11 مركبة، وسط محاولات رجال الأمن والمتواجدين في الموقع إيقافه دون جدوى.

ورغم قيام المتواجدين في مكان الحادث، بتكسير زجاج السيارة بالعصي، من أجل إخراج قائدها منها، إلا أنه واصل صدم السيارات المتوقفة عمدا دون توقف.

ولاحقا، كشفت شرطة منطقة الرياض عن القبض على قائد مركبة، وهو مواطن، ظهر في مقاطع فيديو متداولة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا وعاكسًا السير، معرضا حياة الآخرين للخطر.

وذكرت في بيان أنه "تم ضبط المركبة، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كما أوضحت السلطات السعودية أنه تم التحقيـق مـع رجلـي أمـن باشـرا الحـادث، ومحاكمتهمـا، لعـدم استخدام صلاحيتهمـا الممنوحة لهما بإيقاف الجانـي، بمـا يقتضيـه الموقـف، عبر إطلاق النـار علـى إطـارات مركبتـه لحمايـة الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصـور ومحاسبة المقصرين.

السعودية الرياض حادث شرطة الرياض سعودي تصادم عكس السير

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