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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار حظر تصديرها لـ 3 أشهر ... ماذا حدث لـ أسعار الذرة محليا وعالميا؟

صدى البلد

تباينت أسعار الذرة المستوردة، بكافة أنواعها المختلفة "الأرجنتيني والبرازيلي والروماني والأوكراني"، بالسوق المحلي 

 وكانت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارًا بوقف تصدير الذرة لمدة 3 أشهر، توفيرًا لتلك المنتجات بالأسواق المحلية، تزامنًا مع استمرار المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وماترتب عليها من إيقاف الصادرات الأوكرانية من الحبوب، وصعوبات حركة الشحن والتوريدات.

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وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع مجلس الوزراء، خطط الوزارة، في توفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.

اسعار الذرة محليا.. 

وينشر " صدى البلد" أسعار الذرة لدى تاجر الجملة وفقا لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات  فى السوق وهى كالتالى : 

انخفض سعر الذرة البرازيلي بنحو 20 جنيهًا، لتسجل القيمة الشرائية للطن 7,580 جنيهًا.

كما تراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل سعر الطن 7,580 جنيهًا.

واستقر سعر طن الذرة الروماني، ليسجل ماقيمته 7,300 جنيه.

حافظ سعر الذرة الأوكراني على سعره المُسجل أمس والبالغ 7250 جنيها للطن.

أسعار الذرة بالبورصات العالمية.. 

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو للتجارة، عند بداية تداولات، حيث ان أسعار الذرة اليوم ببورصة شيكاغو للتجارة

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة عند بداية تداولات في بورصة شيكاغو التجارية

 إذ هبط عقد مايو لتداول الذرة ليصل إلى 757 سنتًا لكل بوشل بمقدار 2.75 سنت أي بنسبة 0.36%، عن الجلسة السابقة.

وتراجع عقد يوليو لتداول الذرة بمقدار 2.75 سنت، ليسجل 745.5 سنت لكل بوشل.


 

 

أسعار الذرة الأسواق المحلية تصدير الذرة الصادرات الأوكرانية حركة الشحن

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