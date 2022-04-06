٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أشياءً يباح للصائم أن يفعلها خلال نهار شهر رمضان ولا تخل بصومه.

وأضاف عبد السميع، أن الفقهاء عددوا أشياء يباح للصائم فعلها، منها الاكتحال، فإن وضع الكحل لا يبطل الصوم، والتقطير فى العين، واستعمال السواك، والاغتسال من الأشياء التى لا تبطل الصوم، والحقن التى تؤخذ عن طريق الجلد أو العضل لا تبطل الصوم حتى لو كانت فى الوريد.

وأشار إلى أن بلع ما يمكن التحرز عنه كبلع الريق أو الغبار إن كان فى الطريق وشم الروائح الطيبة فكل ذلك لا يبطل الصوم.

حكم بلع بقايا الطعام أثناء الصيام دون إدراك

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم بقايا الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.

وأضاف «عثمان»، خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “لو أنا أكلت قبل الصلاة يجب عليا المضمضة؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب المضمضة إلا إذا كان هناك بقايا طعام في الفم وابتلعها أثناء الصلاة فإن صلاتها تكون فاسدة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو