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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 7 متهمين للجنايات لارتكابهم جريمة خطف واحتجاز وقتل مواطن

محكمة
محكمة

قررت نيابة القاهرة الكلية، إحالة 7 متهمين  إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد وذلك بعد خطف مواطن واحتجازه وتعذيبه لطلب فدية لإطلاق سراحه.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعين شمس والخانكة بمحافظتي القاهرة والقليوبية

 اولا المتهمون من الأول إلى الخامس قتلوا المجني عليه مدحت حنفي عطيه عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي الخلاص منه وكان ذلك معلقاً علي حدوث أمر وهو عدم رده مبلغ مالي ملك المتهمان الاول والثانى حال طلبه واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء بندقية خرطوش وسنجه وعصا خشبية وعمدوا إليه في المكان والزمان الذي ايقنوا تواجده فيه وتربصوا به داخل مقر شركته وما أن دلف إليها حتي باغتوه وتكالبوا عليه واوثقوا يديه وقدميه وشلوا حركته وكموا فاه وحجزوه باحدي الغرف واستخدموا القوة والعنف مهددينه باستعمال أسلحتهم بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذي المادي والمعنوي به للتأثير في إرادته لغرض السطوة عليه وارغامه علي رد المبلغ فلم يمتثل فحق عليه ما انتوه فانهالوا عليه ضرباً وصعقا بالتيار الكهرباءي بلا هواده عدة ساعات حتي فقد وعيه فحملوه واقتادوه الي شقة اخري واحتجزوه بداخل أحدي غرفها موالين اعتداؤهم عليه بأسلحتهم فيما صعقه المتهمان الاول والرابع بتيار كهربي قاصدين إزهاق روحه فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أنهت حياته علي النحو المبين بالتحقيقات.


والمتهمين هم كلا من "محمد .ع" صاحب محل كوافير و وشقيقه" عمر "مدير موقع باحدي الشركات و "محمد .ب "ساءق و" شريف .م" طباخ وشقيقه حامد ويعمل ساءق ، والمتهم" محمد .ع "شريك متضامن باحدي الشركات الهندسية والمقاولات والتوريدات العامة وشقيقه سليمان رؤيس مجلس إدارة أحدي الشركات  وذلك حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرين هي أنهم في ذات المكان والزمان خطفوا المجني عليه بالإكراه بأن تكالبوا عليه واوثقوا يديه وقدميه وشلوا حركته وكموا فاه واقتادوا اثر فقد وعيه الي أحدي الشقق السكنية فاقصوه عن ذويه وكان ذلك مصحوباً بطلب فدية لقاء إطلاق سراحه ، كما احتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة وكان ذلك مصحوباً بالتعذيبات البدنية ، كما حازوا واحرزوا أسلحة نارية وبيضاء .


وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين استعرضوا واستخدموا القوة والعنف مع المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الاذي المادي والمعنوي به للتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وارغامه علي رد المبلغ المالي للمتهمين الاول والثانى بأن اشهروا أسلحتهم النارية والبيضاء في وجهة مهددين باستعمالها وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفسه وتكدير امنه وسكينته حال كونهم أكثر من شخصين وقد اقترنت بها جناية القتل العمد المقترن بجنايتي الخطف بالإكراه المصحوب بطلب فديه والاحتجاز المصحوب بالتعديات البدنية ، كما شرعوا في الحصول بالتهديد علي اعطاؤهم المجني عليه مبلغاً من النقود.


وأكد أمر الإحالة أن المتهمون السادس والسابع اشتركا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الاول حتي الخامس في ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بسبق الاصرار والترصد المقترن بجنايتي الخطف بالإكراه المصحوب بطلب فديه والحجز المصحوب بالتعديات البدنية والمقترنة بالبلطجة بأن حرضا المتهم الأول علي ارتكاب جريمة البلطجة وساعداه في ذلك بامداده السلاح الناري بندقية خرطوش المستخدمة في الحادث فوقعت تلك الجرائم نتيجة محتمله لجريمة البلطجة .

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