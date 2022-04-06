عالم أزهري: أحد جوانب الوقوف بجانب المريض هو إخراج الصدقات|فيديو

تحدث الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن أهمية زيارة المريض قائلًا:" قال الرسول صلى الله عليه وسلم من زار مريضًا وجد الله عنده "، مؤكدًا:" الابتلاء في الدنيا هو رحمة".

وأضاف "الدسوقي" خلال حواره برنامج " إحنا لبعض" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من واجبنا تجاه المريض إخراج الصدقات كما قال الرسول الكريم "داووا مرضاكم بالصدقة".

وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ ابراهيم الدسوقى من علماء الأزهر الشريف ، إن الصدقة الجارية يمكن أن يخرجها الانسان لنفسه أو أبنائه يقومون بإهدائها له بعد وفاته .



وأضاف ابراهيم الدسوقى خلال استضافته ببرنامج احنا لبعض والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن عمل العبد لا ينقطع فى الدنيا سوى بالصدقة الجارية وعلم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له تكون لها درجات وفضل كبير يحتسبه الله لعباده .



وتابع ابراهيم الدسوقى ، أن شهر رمضان به دعوة مستجابة ولابد أن يفرح به الفرد خاصة أن للصائم فرحتان أولهما فرحته بفطاره والثانية إذا لقى ربه فرح بصومه .

