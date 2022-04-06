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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يناقش مع ممثلي تجار الخضر والفاكهة آليات السيطرة على الأسعار

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع عدد من كبار تجار الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم، لبحث آليات السيطرة على أسعار الخضر والفاكهة، والمساهمة في توفير أقسام لبيعها بمنافذ السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظ المساعد، والنائب محمد طه الخولي، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمحاسب أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب سالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع ضرورة قيام كبار تجار الخضر والفاكهة بدورهم المجتمعي للمساهمة في السيطرة على الأسعار، وتخفيضها بشكل ملموس في أسرع وقت ممكن، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، موجهاً وكيل وزارة التموين بتنظيم حملة مكبرة لمتابعة أسعار بيع الخضر والفاكهة بسوق الجملة بشارع المدارس، وكذلك تنظيم حملات مكبرة بمختلف المراكز للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية التموين، والمرافق، والأمن الصناعي، والمتابعة الميدانية، لمراجعة تراخيص المحلات القائمة بسوق الجملة، ورفع الإشغالات المخالفة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق لعقد اجتماع مع الجهات ذات الصلة، لبحث سبل إنهاء إجراءات سوق الجملة المزمع تنفيذه بمدينة الفيوم الجديدة.

كما طرح محافظ الفيوم خلال الاجتماع، على التجار، إمكانية المشاركة بتنظيم أقسام للخضر والفاكهة بمنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، ووافق التجار على الفكرة، وسيقوم رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق بين التجار، ومدير التموين، ورئيس مدينة الفيوم، لتنفيذ المقترح بالشكل الأمثل الذي يسهم في تخفيض الأسعار بشكل ملموس للمواطن.

 

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