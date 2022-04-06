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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعية النواب: لا يوجد قانون يمنع إقامة السيدات بمفردهن داخل المنشآت الفندقية

عبلة الهواري عضو
عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب

أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يوجد قانون أو لائحة أو تشريع ، أو حتى قرار من رئيس مجلس الوزراء يمنع إقامة السيدات بمفردهن داخل الفنادق،جاء ذلك تعقيبا على رفض فندق تأجير غرفة للفنانة نيللي كريم فى مسلسل فاتن أمل حربي بسبب كونها سيدة دون زوجها،

 

 و أوضحت “ الهواري ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن منع السيدات لمن دون سن الـ 40 عاما يخضع لتعليمات تأتي من قبل إدارات الفنادق، مشيرة إلى أن هذه التعليمات تم إصدارها في أوقات حرجة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية ، والتى تتطلبت إقرار المزيد من عوامل الحماية لضبط الانفلات الحادث آنذاك.

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أول رد من البرلمان على مشهد رفض نيللي كريم بإحدى المنشآت الفندقية

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مسلسل فاتن أمل حربي.. الولاية التعليمية للحاضن بالقانون

وتابعت عضو تشريعية البرلمان: من غير المنطقى أن تقبل سيدة متزوجة أو مطلقة وبصحبة أبنائها و تسلم بطاقتها التى تفيد بذلك لإدارات الفندق ، ومن ثم ترفض الإدارة أن تقاضيها غرفة ؟".

 

جاء ذلك بعد أن  أثار مشهد مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، الحلقة الثانية منه، رفض فندق تأجير غرفة لها بسبب كونها سيدة دون زوجها، العديد من التساؤلات حول حقيقة رفض نزول السيدات بالفنادق.

و يعرض المسلسل حاليا بدراما رمضان 2022- ليستعرض معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، حيث تتناول حلقاته أزمات المرأة المطلقة خاصة الأم الحاضنة، وهو ما حظي بتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا، نظرا لأهمية القضية. 

 

عبلة الهوارى لجنة الشئون التشريعية مجلس النواب الفنادق فاتن أمل حربي نيللي كريم مجلس الوزراء

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