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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الاختيار 3 كشف فترة عصيبة في حياة الوطن.. وعناصر "الإرهابية" مكانهم السجون

النائب سعودي عبد
النائب سعودي عبد الرحمن

قال النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، إن إعجاب مئات الملايين في مصر والعالم العربي بمسلسل الاختيار 3، يعود إلى تقديمه مشاهد حقيقية من فترة عصيبة، مرت بمصر عندما حكمت جماعة الإخوان الإرهابية وكادت تدفع بالبلاد إلى حرب أهلي، مؤكدا أن الإخوان يتبنون أفكارًا هدامة على مختلف المستويات ومكانهم السجون، لأنهم يضرون بالمجتمع.

ونوه عبد الرحمن، في تصريحات له اليوم، بشهادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بما كانت تفعله قيادات الجماعة والتخطيط المدمر والشرير لمفاصل البلد وقت وجودهم، مردفا إنه لولا وقفة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، ومساندة الجيش لها لكانت مصر تعاني اليوم الأمرين من اقتصاد متدني وأحوال منهارة ومتدهورة واضطرابات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاختيار 3 جاء في وقته تماما لاشتداد المؤامرة على البلد من جانب جهات خارجية كثيرة، تحاول أن تثير بلبلة بخصوص الأوضاع والأسعار المرتبطة بموجة تضخمية عالمية.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن مصر استعادت قوتها سياسيا واقتصاديا والفضل للرئيس السيسي وقيادته الرشيدة للوطن، وتحركه على كافة الأصعدة لتأمين مصر وتأمين شعبها.

مصر الإخوان النائب العام ثورة 30 يونيو مجلس النواب

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